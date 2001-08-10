Сахалинцев приглашают на занятия по маунтинбайку

Ежегодные тренировки по экстремальному велоспорту стартовали на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Попробовать себя в этом виде спорта может любой желающий.

Сахалинский клуб экстремального велоспорта был создан в 2018 году и проводит занятия по маунтинбайку на общественных началах. Открытые бесплатные тренировки проходят по воскресеньям в 12:00 на нижней станции СТК «Горный воздух». На время занятий возможно предоставление инвентаря, который подбирают в индивидуальном порядке.

Опытные инструкторы рассказывают теоретические основы маунтинбайка, проводят разминку и техосмотр. Особое внимание уделяется технике безопасности.

Сейчас на базе «Горного воздуха» есть пять действующих веломаршрутов разного уровня сложности для катания на горных велосипедах, общая протяженность которых порядка 5 км.

Для записи на тренировку необходимо за день или более написать в инстаграм-аккаунт @sakhmtbe или по номеру 89632892895. В дни соревнований или мероприятий открытые тренировки не проводятся. Подробная информация размещена в инстаграм-аккаунте @sakhmtbe, сообщили ТИА "Острова" в пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.