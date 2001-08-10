В Холмске определились сильнейшие в парусном спорте
Открытое первенство СШОР летних видов спорта имени заслуженного тренера Э.М. Комнацкого по парусному спорту прошло в акватории Холмского морского порта.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, около 40 спортсменов 2002-2010 годов рождения из Невельска и Холмска соревновались на швертботах в классах «Оптимист» и «Луч».
По итогам состязаний в классе «Луч-мини» среди девушек первое место заняла холмчанка Валерия Дворцова. На второй ступени пьедестала расположилась её землячка Екатерина Зинченко. Тройку лидеров замкнула Александра Бондаренко из Невельска. Среди юношей первым стал невельчанин Матвей Бадерин. Второй результат показал Никита Афанасенко, так же из Невельска. Почётное третье место занял Николай Фаренков, представляющий Холмск.
В классе «Оптимист. Серебряный флот» среди девушек победу одержала Виктория Кожанова из Холмска. Среди юношей первым стал её земляк Кирилл Казаков. Второе место занял Ростислав Чаплыгин из Невельска, а третье – холмчанин Максим Костин.
Амалия Фёдорова взошла на верхнюю ступень пьедестала в классе «Оптимист. Золотой флот» среди девушек. На втором месте расположилась Дарья Якубовская. Тройку лидеров замкнула Елизавета Ким. Все спортсменки представляют Невельск. Среди юношей первым стал представитель Холмска Вадим Котельников. Второй результат показал Артём Русский из Невельска. Третьим стал его земляк Роман Ибрагимов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:25 1 Июня Сахалинцев научат распутывать тюленей из сетей и морского мусора
14:35 1 Июня Руководитель сахалинского института платил деньги несуществующим работникам
11:34 2 Июня Жители Южно-Сахалинска могут сделать прививку от коронавируса без записи и ожидания
09:13 3 Июня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
09:59 8 Мая В городском парке Южно-Сахалинска начал работу музыкальный фонтан
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
Выбор редакции
- 18:46 Вчера Восточный газопровод приведёт к перекрытию большого участка улицы Ленина в Южно-Сахалинске
- 16:33 Вчера Вице-премьер Марат Хуснуллин и Валерий Лимаренко обсудили жилищное строительство в Сахалинской области
- 16:21 Вчера В Южно-Сахалинске за раз провакцинировали полколлектива детского сада
- 15:34 Вчера Сахалинцев приглашают на занятия по маунтинбайку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?