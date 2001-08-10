В Холмске определились сильнейшие в парусном спорте

Открытое первенство СШОР летних видов спорта имени заслуженного тренера Э.М. Комнацкого по парусному спорту прошло в акватории Холмского морского порта.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, около 40 спортсменов 2002-2010 годов рождения из Невельска и Холмска соревновались на швертботах в классах «Оптимист» и «Луч».

По итогам состязаний в классе «Луч-мини» среди девушек первое место заняла холмчанка Валерия Дворцова. На второй ступени пьедестала расположилась её землячка Екатерина Зинченко. Тройку лидеров замкнула Александра Бондаренко из Невельска. Среди юношей первым стал невельчанин Матвей Бадерин. Второй результат показал Никита Афанасенко, так же из Невельска. Почётное третье место занял Николай Фаренков, представляющий Холмск.

В классе «Оптимист. Серебряный флот» среди девушек победу одержала Виктория Кожанова из Холмска. Среди юношей первым стал её земляк Кирилл Казаков. Второе место занял Ростислав Чаплыгин из Невельска, а третье – холмчанин Максим Костин.

Амалия Фёдорова взошла на верхнюю ступень пьедестала в классе «Оптимист. Золотой флот» среди девушек. На втором месте расположилась Дарья Якубовская. Тройку лидеров замкнула Елизавета Ким. Все спортсменки представляют Невельск. Среди юношей первым стал представитель Холмска Вадим Котельников. Второй результат показал Артём Русский из Невельска. Третьим стал его земляк Роман Ибрагимов.