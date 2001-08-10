Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Евро-2020 по футболу продолжается, а вместе с ним усиливается и накал страстей. Чем дальше групповой этап, тем больше желающих посмотреть матчи вместе с единомышленниками. В ночь с 16 на 17 июня на большом экране СШ «Кристалл» Южно-Сахалинска состоялась трансляция второй игры сборной России по футболу на Чемпионате Европы, где она встретилась с Финляндией на стадионе «Санкт-Петербург».
Ночной матч в середине рабочей недели не помешал сахалинцам прийти поболеть за наших и даже облачиться в фанатскую атрибутику. Футбольные баталии на большом экране проходили под звук фанатских дудок, нескончаемые эмоции и переживания островных болельщиков, аплодисментов на ярких моментах и, конечно же, после победного гола в ворота «горячих финских парней» в исполнении Алексея Миранчука в первом тайме. Итог встречи - 1:0 в пользу России. К счастью, гол нападающего финской сборной Йоэля Похьянпало в сетку ворот россиян на третьей минуте первого тайма не был засчитан ввиду офсайда. В противном случае счёт мог сложиться иначе.
- Чемпионаты Европы и мира по футболу для меня - это всегда спортивный праздник! А такие праздники бывают не каждый день, поэтому раз в несколько лет можно себе позволить приходить ночью или ранним утром сюда и поболеть вместе со всеми! Здесь чудесная атмосфера, будто присутствуешь на реальном матче, - поделился эмоциями болельщик Максим.
Трансляция проходила с соблюдением санитарно-эпидемиологическими требований. На мероприятии работали волонтеры, медики и полиция. Для болельщиков была организована фотозона, сообщили ТИА "Острова" в минспорта Сахалинской области.
Следующая игра состоится 22 июня в 06:00, где Россия сразится с Данией. Матч станет решающим и определит, кто выйдет в плей-офф чемпионата Европы.
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