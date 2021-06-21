В Южно-Сахалинске пройдёт массовое мероприятие с показом матча России и Дании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранним утром 22 июня в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл» состоится трансляция футбольного матча Чемпионата Европы UEFA EURO 2020. На этот раз Россия встретится на поле с Данией. Сахалинцев приглашают посмотреть игру на большом экране и поболеть за сборную.
Начало игры состоится в 6.00. Вход на мероприятие свободный. Запускать зрителей начнут за 30 минут до начала трансляции. Организаторы обращают внимание сахалинцев на то, что проносить с собой алкогольные напитки и посещать мероприятие в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике коронавируса вход посетителей будет возможен только в медицинских масках, а при рассадке на трибунах обязательно соблюдение социальной дистанции.
В первом туре Россия сыграла с Бельгией, игра закончилась со счетом 0:3 в пользу противника. Во втором туре российские футболисты одержали победу над Финляндией, забив в ворота один гол, напомнили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
14:49 16 Июня Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона
18:43 16 Июня Правильно вывозить мусор в Южно-Сахалинске начнут после 1 июля
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
14:48 16 Июня Сахалинский альфонс обкрадывал женщин, с которыми жил
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
Выбор редакции
- 15:27 Вчера Житель Долинска решил конфликт с младшим братом с помощью гантели
- 15:26 Вчера Быковский школьник прошёлся по карманам одноклассников и украл смартфон
- 15:25 Вчера В Поронайске мужчина пожил у подруги и украл у нее немного денег
- 14:46 Вчера Сахалинцев зовут в зоопарк поздравить старую обезьяну
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?