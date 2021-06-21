В Южно-Сахалинске пройдёт массовое мероприятие с показом матча России и Дании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранним утром 22 июня в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл» состоится трансляция футбольного матча Чемпионата Европы UEFA EURO 2020. На этот раз Россия встретится на поле с Данией. Сахалинцев приглашают посмотреть игру на большом экране и поболеть за сборную.

Начало игры состоится в 6.00. Вход на мероприятие свободный. Запускать зрителей начнут за 30 минут до начала трансляции. Организаторы обращают внимание сахалинцев на то, что проносить с собой алкогольные напитки и посещать мероприятие в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике коронавируса вход посетителей будет возможен только в медицинских масках, а при рассадке на трибунах обязательно соблюдение социальной дистанции.

В первом туре Россия сыграла с Бельгией, игра закончилась со счетом 0:3 в пользу противника. Во втором туре российские футболисты одержали победу над Финляндией, забив в ворота один гол, напомнили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.