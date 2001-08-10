Участники сахалинского велопробега возложили цветы к памятникам Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение четырех дней на Сахалине проходит велопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Маршрут пролегает от Александровска-Сахалинского до Южно-Сахалинска. На протяжении всей дистанции участники пробега посещают мемориалы и памятники советским воинам, освобождавшим Южный Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов, места боевых сражений.

В Поронайске спортсмены посетили два объекта - мемориальный комплекс в селе Леонидово и памятник Герою Советского Союза Владимиру Васильевичу Пермякову на городской площади.

Главный библиограф центральной библиотеки Татьяна Волшукова познакомила участников с историей воинских захоронений и памятников. Она рассказала о боях, проходивших на территории района, их участниках, после чего прошло возложение цветов. В велопробеге принял участие священнослужитель, который почтил память павших поминальной службой.

За спиной велосипедистов уже более 200 километров. Следующей остановкой для них станет г. Макаров.

В состав команды вошли призеры и победители соревнований различного уровня, имеющие соответствующую подготовку.

Целью велопробега является патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни, сохранение памяти о знаковых событиях родной истории и героях Великой Отечественной войны.