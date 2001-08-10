18:28, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Участники сахалинского велопробега возложили цветы к памятникам Поронайского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение четырех дней на Сахалине проходит велопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Маршрут пролегает от Александровска-Сахалинского до Южно-Сахалинска. На протяжении всей дистанции участники пробега посещают мемориалы и памятники советским воинам, освобождавшим Южный Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов, места боевых сражений.
В Поронайске спортсмены посетили два объекта - мемориальный комплекс в селе Леонидово и памятник Герою Советского Союза Владимиру Васильевичу Пермякову на городской площади.
Главный библиограф центральной библиотеки Татьяна Волшукова познакомила участников с историей воинских захоронений и памятников. Она рассказала о боях, проходивших на территории района, их участниках, после чего прошло возложение цветов. В велопробеге принял участие священнослужитель, который почтил память павших поминальной службой.
За спиной велосипедистов уже более 200 километров. Следующей остановкой для них станет г. Макаров.
В состав команды вошли призеры и победители соревнований различного уровня, имеющие соответствующую подготовку.
Целью велопробега является патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни, сохранение памяти о знаковых событиях родной истории и героях Великой Отечественной войны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:29 28 Июня В южно-сахалинской полиции сменился начальник
13:09 28 Июня На Сахалине исчезла девушка, которая уехала с компанией на квадроциклах
14:09 29 Июня Велосипедист в Южно-Сахалинске обокрал спавшую в машине женщину
16:26 28 Июня Пьяный юноша, автоледи на «красный» и погибший мотоциклист: ДТП на Сахалине за выходные
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?