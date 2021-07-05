Сахалинские футболисты борются за медали чемпионата в Корсакове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовал первый тур чемпионата Корсаковского округа по футболу. В этом сезоне на участие заявились семь футбольных команд, рассазали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Две из команд из Южно-Сахалинска - это прошлогодний чемпион "Металлист" и дебютант турнира "СШ Сахалин М2". Стоит отметить, что в команде "СШ Сахалин М2" наигрываются и закрепляют игровые связи перед первенством России среди спортивных школ зона "Дальний Восток". Это - самая молодая команда, принимающая участие в чемпионате Корсаковского городского округа по футболу, в которой ребята 2004-2006 годов рождения будут бороться среди взрослых.

В матче открытия встречались прошлогодний бронзовый призер "Регион 65" и впервые дебютировавший на турнире такого уровня местный "Восток". С первых минут и до финального свистка "65-ый", взяв контроль над игрой в свои руки, контролировал ход матча. Это отразилось в подавляющем преимуществе при владении мячом и создании множества опасных моментов. Но игроков "Региона" подводила реализация голевых моментов. Игроки же команды "Восток" оборонялись, как могли, их вратарь творил чудеса. Футболисты "Востока" при каждом удобном случае старались контратаковать, и один из таких ответов привел к взятию ворот: мяч в свои ворота срезал Михаил Рыбалкин, который впоследствии заработал красную карточку и был удален за фол последней надежды. Финальный свисток судьи зафиксировал счет 2-1 в пользу "Региона", мячи у которого забили Станислав Ким и Константин Гавриков.

Следующий матч свел прошлогоднего серебряного призера Корсаковский "Ветеран" и дебютанта, команду из Южно-Сахалинска "СШ Сахалин М2". Несмотря на то, что по регламенту соревнований ветераны возрастной категории 40+ имели право неограниченных обратных замен, они все же не смогли справиться с тем прессингом, который с первых минут навязали южане. Итог - 0-5 в пользу "СШ Сахалин М2". У южан дубль на счету Егора Мазурова, по мячу забили Владимир Загинаев, Александр Калинин и Андрей Жагалин.

В заключительном матче первого тура встречались команды из Корсакова "Динамо Пограничник" и "Водник-05". Последние смогли значительно усилиться перед сезоном, пополнив свои ряды взрослыми опытными игроками. Это обстоятельство должно пойти команде на пользу, ведь при становлении молодого коллектива чрезвычайно важна подсказка со стороны опытных взрослых игроков. С первых минут соперники навязали друг другу борьбу, создавали обоюдно опасные моменты и забивали красивые голы. Во владении мячом соперники не превзошли друг друга, как и в жесткой и упорной борьбе никто не уступил. Два игрока с каждой противоборствующей стороны смогли оформить по дублю. Это Рязанцев Даниил ("Динамо Пограничник"), дважды выигравший второй этаж после розыгрыша углового, и Тигран Абгарян ("Водник 05"), забивший с игры. Как итог - боевая ничья 4-4. У "Динамо Пограничник" по мячу забили Артур Пак и Альмурат Ахметжанов, у "Водник 05" отличились Ислам Макоев и Максим Звягин.