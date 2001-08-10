Сахалинцев приглашают посмотреть на тяжелые гонки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцев приглашают стать зрителями одной из самых тяжелых гонок в мире. С 23 по 24 июля на аэродроме Пушистый состоятся ежегодные внедорожные соревнования Rainforest Challenge Sakhalin. Гостей автоспортивного праздника также ждет множество развлекательных мероприятий.
RFC – это не просто гонка! Это событие мирового масштаба для любителей бездорожья во всем мире. Такие страны, как Индия, Малайзия, Эквадор, Польша, Армения и другие под одним флагом устраивают внедорожные гонки, победители которых каждый год встречаются на гранд-финале в Малайзии в конце года.
Соревнования пройдут на Сахалине уже в шестой раз. Если в прошлые годы гонкам уделялся один день, то в 2021-м состязания займут два полноценных дня. Кроме того, на RFC Sakhalin будут привлечены автомобильные клубы Prado, Pajero, FJ Cruiser и Jeep Wrangler, которые примут участие в любительских состязаниях.
В субботу на площадке аэродрома откроются развлекательные площадки для детей и взрослых, фуд-корт, а также пройдут различные активности. Ведущим мероприятия станет Василий Арсеньев. А вечером на сцене выступит сахалинская группа Men In Black.
Напомним, прием заявок на внедорожные гонки RFC East Russia Sakhalin 2021 продолжается до 16 июля. Вся официальная документация - регламент, правила, технические требования, а также форма заявки - на сайте федерации автомобильного спорта Сахалинской области fas65.ru.
Организаторами выступают спортшкола по техническим видам спорта, сахалинская федерация автомобильного спорта, министерство спорта Сахалинской области, агентство по делам молодежи Сахалинской области и региональный центр спортивной подготовки. Партнеры мероприятия: компания "Нефтегазснаб", ЦМТ "Старт-ДВ" и страховая компания "РЕСО-Гарантия".
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