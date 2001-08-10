Островитянам предлагают определить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе стартовал областной конкурс "Сахалинские надежды". Имена претендентов на победу стали известны по результатам отборочного тура. Заявки на участие принимались от спортсменов, тренеров и спортшкол, показавших отличные результаты в октябре, ноябре и декабре 2020 года. Поддержать конкурсантов голосами можно, перейдя по ссылке https://www.menti.com/uiohjfd7j7, голосование продлится до 11 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерсте спорта.

В номинации "Лучшая физкультурно-спортивная организация" будут определены два победителя – среди спортивных школ, а также спортшкол олимпийского резерва. За победу среди СШ борются "Кристалл", "Сахалин" и охинская спортшкола. Во второй категории - СШОР летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого, СШОР восточных видов единоборств и СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

В номинации "Наставник" за первое место борются Ольга и Алексей Желтовы, тренирующие сноубордистов в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, и Сергей Ли из корсаковской спортшколы (тхэквондо). Ольга Желтова главной целью своей профессиональной деятельности считает воспитание здоровых, сильных и самостоятельных людей. Алексей Желтов высшим достижением при работе со спортсменами считает умение замотивировать воспитанника, привить ему желание приходить на тренировки и получать удовольствие от тренировочного процесса. Тренер высшей категории Сергей Ли с 1998 года приобщил к спорту более 1000 человек. Он является призером муниципальных и областных профессиональных конкурсов.

На звание "Лучшего спортсмена" претендуют четыре человека. Биатлонист Роман Бойчевский (СШОР зимних видов спорта) является мастером спорта России, членом сборной команды Сахалинской области и многократным призером всероссийских соревнований. Каратист Даниил Петраков (СШОР восточных видов единоборств) - КМС, член сборной команды Сахалинской области и сборной команды России, многократный победитель всероссийских соревнований. Мастер спорта России международного класса, сноубордистка София Надыршина (СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду) в 2020 году впервые вошла в число призеров этапа Кубка мира, когда стала второй на этапе в Скуоле (Швейцария). Она также стала трехкратной чемпионкой мира среди юниоров. Боксер Самвел Саакян (СШ "Флагман") имеет первый юношеский спортивный разряд, является членом сборной команды Сахалинской области, призером и победителем межрегиональных соревнований.

В номинации "Преодоление: спортсмен" заявились двое атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата – сноубордист Всеволод Щеглов (СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду) и легкоатлет Андрей Семикрас (СШОР летних видов спорта). Всеволод входит в основной состав сборной команды Сахалинской области и сборной России, а также является кандидатом в мастера спорта. Занял 1 место на этапе Кубка России и 13 на Кубке мира. Андрей стал первым на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике и третьим на Чемпионате России. Конкуренцию парням составляет горнолыжница Карина Гайдамащук (СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду), соревнующаяся в спорте глухих. Они отличилась серебряной медалью на Чемпионате России.

Сахалинцы также определят победителя в номинации "Преодоление: наставник". В борьбу вступили тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Желтова, Елена Литвинова (СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду) и Людмила Видяева (СШОР летних видов спорта). Воспитанники Ольги Желтовой становятся призерами многих соревнований различных уровней. Елена Литвинова является мастером спорта международного класса по горнолыжному спорту. Людмила Видяева ведет тренировки по индивидуально разработанной методике, ее воспитанники занимают призовые места на многих городских и областных соревнованиях.

Лучшую команду по игровым видам спорта определят среди ХК "Кристалл", СШ по волейболу и СШ игровых видов спорта (хоккей). В номинации "Лучшее МО по внедрению и реализации ВФСК "Готов к труду и обороне" борются три муниципалитета – Александровск-Сахалинский, Невельский и Холмский районы.