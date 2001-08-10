Сахалинцев приглашают провести выходные на коньках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" приглашает зарядиться бодростью и хорошим настроением, катаясь на коньках в предстоящие выходные.

Сеансы массовых катаний пройдут на крытой ледовой арене "Кристалла" 10 июля с 14:00 до 19:45 и 11 июля с 12:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут приятная атмосфера и зажигательное музыкальное сопровождение. Работает прокат коньков.

Длительность сеанса – 45 минут. После каждого сеанса будет сделан пятнадцатиминутный перерыв на работу ледозаливочной машины.

В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции вход посетителей в здание спортивной школы "Кристалл" осуществляется только в медицинских масках.

Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.

Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте спортшколы "Кристалл".