Сахалинцев приглашают провести выходные на коньках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивная школа "Кристалл" приглашает зарядиться бодростью и хорошим настроением, катаясь на коньках в предстоящие выходные.
Сеансы массовых катаний пройдут на крытой ледовой арене "Кристалла" 10 июля с 14:00 до 19:45 и 11 июля с 12:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут приятная атмосфера и зажигательное музыкальное сопровождение. Работает прокат коньков.
Длительность сеанса – 45 минут. После каждого сеанса будет сделан пятнадцатиминутный перерыв на работу ледозаливочной машины.
В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции вход посетителей в здание спортивной школы "Кристалл" осуществляется только в медицинских масках.
Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.
Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте спортшколы "Кристалл".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:38 Сегодня Сахалинцам напомнили, как проверить, нет ли у них долгов
11:53 Сегодня В островном регионе пройдет гастрономический фестиваль "Почувствуй вкус Сахалина"
09:31 Сегодня Сахалинцев приглашают провести выходные на коньках
12:05 Сегодня 7 августа состоится триатлон Анива-спринт
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?