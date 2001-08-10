7 августа состоится триатлон Анива-спринт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивский городской округ приглашает всех любителей активного образа жизни на триатлон Анива-спринт. Соревнования пройдут в субботу, 7 августа на Анивском побережье, в районе села Песчанское. Парад открытия в 9:40, старт будет дан в 10:00, рассказали ТИА "Острова" в районой администрации.
Организаторы соревнований – Министерство спорта Сахалинской области, администрация Анивского городского округа, спортшкола г. Анива, ОГАУ "Центр спортивной подготовки" Сахалинской области, Федерация триатлона Сахалинской области.
Участникам триатлона предстоит преодолеть спринтерскую дистанцию 750 метров в плавании в заливе Анива, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать 5 километров по асфальту вдоль морского побережья.
Предполагается и участие команд в эстафете. Дистанции те же. Единственное, организаторы оговорили, что в случае плохой погоды и отмены водного этапа триатлон сократится до дуатлона (5 км. бег и 20 км. - велосипед).
- Что такое Анивский триатлон? Это прекрасное настроение, свежий морской воздух, чудесные виды. Именно поэтому данные соревнования привлекают массу спортивных любителей и профессионалов. Приглашаем к участию всех, кто ведет спортивный, активный образ жизни. Будет, как всегда, интересно и ярко, - рассказал директор Анивской спортивной школы Михаил Шамсутдинов.
Анивский триатлон проводится уже в четвертый раз. С каждым годом участники проявляют интерес все больше и больше. Сегодня идет активная регистрация спортсменов на сайте http://russiarunning.com. Заявку необходимо подать до 06 августа 2021 г. Стоит отметить, что установлен лимит на количество спортсменов и команд. Индивидуальных участников - 100, для эстафетных команд - 30 человек. Зарегистрированным участником считается тот, кто подал заявку и оплатил стартовый взнос. Стартовый взнос до 06 августа 2021 г. составляет 1 000 рублей для индивидуальных участников триатлона и 3 000 рублей для команд. В день мероприятия стартовый взнос 2000 для индивидуальных участников триатлона и 6 000 рублей для команд.
Эти средства идут на оплату мероприятий по организации судейства и проведения соревнований.
Все участники, закончившие дистанцию, получают медаль финишера.
Судейская коллегия проводит награждения в следующих возрастных категориях:
Мужчины: 18-35, 36-50, 51 и старше;
Женщины: 18-35, 36-50, 51 и старше;
Эстафетные команды, занявшие с 1 по 3 места в мужской категории, категории МЖ (как минимум с одной девушкой в команде) и категории 150 + (сумма возрастов участников больше 150 лет.
Гостей и участников будут угощать горячим чаем с ароматной выпечкой. Для тех, кто не сможет добраться на своем транспорте до места соревнований, на площади Победы в Южно-Сахалинске будет организован автобус. Начало его движения в 8:00.
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