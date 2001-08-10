На Сахалине юные мореходы будут подчинять ветер "Парусами надежды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20-22 июля в Холмске состоится региональный турнир по парусному спорту "Паруса надежды". Это новая регата, основанная в этом году в рамках совместного проекта сахалинской областной федерации парусного спорта, регионального министерства спорта и компании "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск". Участие в состязаниях примет более 60 спортсменов 8-19 лет. Соревноваться в умении подчинить себе ветер будут представители двух сахалинских школ, расположенных в Холмске и Невельске, а также около 20 яхтсменов из Ванино.
- История парусного спорта на Сахалине началась более полувека назад, - рассказала ТИА "Острова" президент федерации парусного спорта региона Дарья Федорова. - Тогда были созданы и действовали школы в четырех городах острова: Холмске, Невельске, Углегорске и Корсакове. Но потом случились 90-е, пережить которые, усилиями неравнодушных к этому виду спорта людей, сумела только холмская парусная школа. Долгие годы она была единственным оазисом для любителей гонок под парусами на Сахалине, но сейчас яхтенный спорт переживает второе рождение. Четыре года назад появилась школа в Невельске, а в этом мы с радостью приветствуем в нашем соревновательном календаре новую регату. Надеюсь, что "Паруса надежды" станут традиционными состязаниями и будут проходить ежегодно.
"Паруса надежды" пройдут в трех классах - "Луч Мини", "Луч Радиал" и "Оптимист", в каждом из которых будут соревноваться девушки и юноши. Регата продлится три дня, торжественное открытие пройдет 20 июля в 11 часов на базе отделения школы олимпийского резерва летних видов спорта имени Эрика Комнацкого (Холмск, улица Советская, 77А).
Сегодня на Сахалине парусным спортом занимается около 100 юных островитян. Традиционно в регионе проходят две крупные регаты - "Кубок залива Невельского" и "Осенний бриз". Кроме того, сахалинские спортсмены выезжают на состязания за пределы области, например, на "Кубок залива Петра Великого" во Владивосток. В этом году воспитанники островной яхтенной школы заняли первое место в регате "Паруса России-2021" в классе "Лазер 4.7" и второе место в классе "Лазер Радиал". Появление еще одной регулярной и, к тому же, межрегиональной соревновательной площадки на территории области позволит островным спортсменам еще активнее развивать навыки и быстрее достигать новых высот в зрелищном парусном спорте.
Поддержка спортивных инициатив и общественных организаций, занимающихся развитием спорта на Сахалине и Курилах, является одним из приоритетов "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск". С 2012 года компания оказала поддержку 28 значимым спортивным проектам - с привлечением ресурсов Общества приобреталось спортивное оборудование, закупались инвентарь, необходимый для регулярных тренировок и подготовки к крупным всероссийским и международным соревнованиям. Работа компании по этому направлению отмечена на уровне региональных властей: по итогам 2020-го года "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" стал победителем областного смотра-конкурса "Спортивная элита" в номинации "Меценат спорта".
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