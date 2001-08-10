"Сахалинские акулы" объявили о сформированном тренерском штабе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" сформировал тренерский штаб на сезон 2021/22. Помощниками главного тренера Дмитрия Крамаренко станут Максим Трубицин и Владимир Кормачёв, а отвечать за подготовку вратарей будет Андрей Федотов.

Дмитрий Крамаренко – главный тренер. Родился 22 июля 1979 года в Караганде. Воспитанник местной школы хоккея. Выступал на позиции защитника. Профессиональную карьеру начал в тольяттинской "Ладе", далее выступал за российские и казахстанские клубы – "Рубин", "Казахмыс", "Барыс", "Иртыш", "Сарыарку" и "Капитан".

Тренерскую карьеру начал в 2010 году в Чемпионате Казахстана – работал в качестве тренера в командах "Сарыарка", "Арыстан", "Кулагер" и возглавлял "Темиртау". В 2017 году стал тренером "Сарыарки" в ВХЛ, в том же сезоне был назначен главным тренером команды. Далее возглавлял в ВХЛ команды "Молот-Прикамье", "Ермак", ХК "Рязань" и ХК "Тамбов". Вместе с последним в прошлом сезоне сумел занять 13 место в общей таблице регулярного чемпионата ВХЛ и выбыл из борьбы за Кубок Петрова на стадии 1/8 финала.

Максим Трубицин – старший тренер. Родился 13 декабря 1988 года в Минске. Воспитанник местной команды "Юность". Выступал на позиции голкипера. В профессиональной карьере защищал цвета белорусских команд "Юниор" Минск и "Металлург-2" Жлобин.

В качестве тренера работал с командами школы "Шахтёр" Солигорск, был тренером экспериментальной сборной Беларуси U16, а последние три сезона работал с молодыми хоккеистами в тренерском штабе команды "Шахтёр-2" Солигорск, выступающей в Высшей лиги Беларуси.

Владимир Кормачёв – тренер. Родился 17 апреля 1972 года на Сахалине. Воспитанник новокузнецкого "Металлурга". Выступал на позиции нападающего. Профессиональную карьеру начал в родном "Металлурге", где провёл большую часть карьеры. Также выступал за команды "Шахтер" Прокопьевск, "Нефтяник" Альметьевск, "Мотор" Барнаул» и "Вымпел" Междуреченск.

В качестве тренера начал работать в 2004 году с командами школы "Металлурга". Успешно возглавлял команду "Металлург-2". А в 2009 году вернулся на Сахалин, где внёс немалый вклад в развитие островного хоккея – возглавлял региональную Федерацию хоккея и был представителем Ночной Хоккейной Лиги на Сахалине. В 2018 году тренировал сахалинскую команду на международных спортивных играх "Дети Азии". В прошлом сезоне вошёл в тренерский штаб "Сахалинских Акул".

Андрей Федотов – тренер вратарей. Родился 10 апреля 1994 года в Москве. Воспитанник столичных школ "Динамо" и ЦСКА. В профессиональной карьере защищал цвета команд МХЛ "Тюменский Легион", "Спартак» и «Химик". Тренерскую карьеру начал в 2014 году с юниорскими командами школы ФСО "Хоккей Москвы". С 2016 года работал в качестве тренера вратарей в школе хоккея "Морозово". Занимался предсезонной подготовкой профессиональных хоккеистов и индивидуальной подготовкой вратарей (МХЛ, ВХЛ, КХЛ). В прошлом сезоне вошёл в тренерский штаб "Сахалинских Акул".