Сахалинцы взяли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда "Легион" стала серебряным призером чемпионата Дальневосточного федерального округа по пейнтболу. Соревнования состоялись 17 июля во Владивостоке. Кроме того, представители островного региона выполнили норматив КМС.

Всего на турнире было представлено восемь команд из Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской и Сахалинской областей. Островной регионе защищала одна команда - "Легион". Дружина состояла в основном из молодых игроков 2004 года рождения. Это капитан команды Роман Мырдин, Вадим Абрамов, Егор Фролов, Сократ Аникеев и Александр Квон.

Участникам предстояло сначала пройти отборочный тур, где сахалинские пейнтболисты сыграли четыре игры, две из которых закончились для них победой и две - ничьей. Это позволило островитянам пробиться в финал, где спортсмены потерпели поражение со счетом 3:1 в схватке с противниками из Хабаровска. По итогам соревнований первое место заняла хабаровская команда "Драйв", второе - сахалинский "Легион", третье и четвертое - приморские "Ксенон" и "Хазард" соответственно.

- Команда "Драйв" очень опытная, в ее состав входят взрослые игроки и они являются многократными победителями различных соревнований, - прокомментировал президент сахалинской федерации по пейнтболу Александр Квон. - Наша молодежь уступила из-за недостатка опыта, который мы сейчас набираем, выезжая на подобные состязания. Я готовлю спортсменов к Первенству России, на которое мы планируем поехать в следующем году, потому что у ребят есть большой потенциал.