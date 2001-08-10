У "Сахалинских акул" появился тренер первой национальной категории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Москве состоялось заседание аттестационной комиссии Федерации хоккея России (ФХР). На нём утверждены результаты квалификационных экзаменов, тренерам присвоены национальные категории. Специалисты проходили аттестацию в рамках тренерского семинара, организованного МХЛ во время программы для молодых игроков "Твой Шанс" на базе образовательного центра "Сириус", рассказали ТИА "Острова" в ХК "Сахалинские акулы".
Главному тренеру "Сахалинских Акул" Дмитрию Крамаренко, возглавившему команду в нынешнее межсезонье, была присвоена первая национальная категория.
Всего аттестованы восемь специалистов, работающих в Молодёжной Хоккейной Лиге. Начиная с сезона 2020/2021, согласно Стратегии развития МХЛ, у главного тренера обязательно наличие национальной категории не ниже первой, а у других тренеров – не ниже третьей.
Александр Гуськов, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея:
- Поздравляю тренеров с успешным присвоением национальных категорий и желаю дальнейшего развития сначала в МХЛ, а затем и на взрослом уровне. Считаю, Лига наладила процесс развития не только игроков, но и тренерских кадров. В стратегии развития на 2018 - 2023 годы была обозначена проблема отсутствия требований к уровню квалификации тренеров. Заблаговременно предупредив клубы, мы установили правила: главный тренер должен иметь национальную категорию не ниже первой, другие - не ниже третьей.
При этом Лига не только требует, но и помогает специалистам развиваться. В июне мы провели тренерский семинар, о котором получили позитивные отзывы участников. Угадали со спикерами: поднятые вопросы были настолько актуальными, что дискуссия на круглом столе после семинара длилась несколько часов. Движение тренеров вверх по хоккейной вертикали происходит постоянно. Совсем недавно в тренерский штаб "Трактора" вошёл Алексей Заварухин, который в прошлом сезоне возглавлял "Белых Медведей" и привёл команду в тройку лучших на Востоке. Главный тренер "Риги" Валерий Кулибаба в межсезонье стал ассистентом Сергея Зубова в рижском "Динамо".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня На Сахалине иностранца за экстремизм осудили на год колонии-поселения
12:01 Сегодня На Сахалине вынесен приговор убийцам 8-летней Вики
11:27 Сегодня Прокуратура выявила нарушение трудовых прав работников в СПК "Сахалинский"
12:08 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают отведать пельменей на ярмарке, посвященной Дню торговли
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
13:15 15 Июля Сахалинец перевёл мошенникам почти полмиллиона рублей
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
13:15 15 Июля Сахалинец обвиняется в краже кольца с бриллиантами
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?