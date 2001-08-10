Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве состоялось заседание аттестационной комиссии Федерации хоккея России (ФХР). На нём утверждены результаты квалификационных экзаменов, тренерам присвоены национальные категории. Специалисты проходили аттестацию в рамках тренерского семинара, организованного МХЛ во время программы для молодых игроков "Твой Шанс" на базе образовательного центра "Сириус", рассказали ТИА "Острова" в ХК "Сахалинские акулы".

Главному тренеру "Сахалинских Акул" Дмитрию Крамаренко, возглавившему команду в нынешнее межсезонье, была присвоена первая национальная категория.

Всего аттестованы восемь специалистов, работающих в Молодёжной Хоккейной Лиге. Начиная с сезона 2020/2021, согласно Стратегии развития МХЛ, у главного тренера обязательно наличие национальной категории не ниже первой, а у других тренеров – не ниже третьей.

Александр Гуськов, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея:

- Поздравляю тренеров с успешным присвоением национальных категорий и желаю дальнейшего развития сначала в МХЛ, а затем и на взрослом уровне. Считаю, Лига наладила процесс развития не только игроков, но и тренерских кадров. В стратегии развития на 2018 - 2023 годы была обозначена проблема отсутствия требований к уровню квалификации тренеров. Заблаговременно предупредив клубы, мы установили правила: главный тренер должен иметь национальную категорию не ниже первой, другие - не ниже третьей.

При этом Лига не только требует, но и помогает специалистам развиваться. В июне мы провели тренерский семинар, о котором получили позитивные отзывы участников. Угадали со спикерами: поднятые вопросы были настолько актуальными, что дискуссия на круглом столе после семинара длилась несколько часов. Движение тренеров вверх по хоккейной вертикали происходит постоянно. Совсем недавно в тренерский штаб "Трактора" вошёл Алексей Заварухин, который в прошлом сезоне возглавлял "Белых Медведей" и привёл команду в тройку лучших на Востоке. Главный тренер "Риги" Валерий Кулибаба в межсезонье стал ассистентом Сергея Зубова в рижском "Динамо".