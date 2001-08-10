В Сахалинской области прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 июля на базе поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Сахалинской области прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях.

Участникам состязаний предстояло продемонстрировать свои навыки в преодолении таких препятствий, как "круг", "змейка вперед", "просека", "тоннельные ворота", "бокс", "эстафета" и прочие. Упражнения на трассе маневрирования необходимо было выполнить строго определенной последовательности за минимальное время и с наименьшим количеством ошибок, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

- Соревнования проводятся в целях повышения мастерства среди водительского состава, полученные навыки позволяют снизить количество дорожно-транспортных происшествий, развивают у водителей такие качества, как внимательность, быстроту реакции, умение правильно реагировать в критической ситуации, - рассказывает главный судья, начальник отделения ФПС ГПС организации подготовки и пожарно-спасательного спорта УОП и ПАСР Главного управления МЧС России по Сахалинской области, капитан внутренней службы Константин Калитько.

Первым на старт вышел Филиппов Евгений Анатольевич водитель из Поронайского ПО, который, несмотря на то, что впервые оказался за рулем подобного автомобиля и первый раз учувствовал в подобных соревнованиях, показал отличные результаты и занял почетное первое место. Федотов Юрий Анатольевич из третьей пожарно-спасательной части Холмского пожарно-спасательного гарнизона также продемонстрировал высокое мастерство управления пожарным автомобилем и занял второе место. Ну а замкнул тройку победителей Потемкин Сергей Анатольевич из 7сеьмой пожарно-спасательной части Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона.

- Я два года работаю в пожарной охране и впервые принимаю участие в подобных мероприятиях, - поделился своим впечатлением победитель соревнований Евгений Филиппов. - Некоторые элементы оказались довольно сложными, но большой стаж работы водителем помог в преодолении всех препятствий и мне удалось показать хорошие результаты.