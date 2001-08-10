Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2019
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16:25, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Больше 25 тысяч рублей задолжал сахалинский автомобилист за непогашенные штрафы

Оплатить многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения сахалинца побудила перспектива применения мер принудительного характера. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Житель Макаровского района несколько десятков раз нарушил правила дорожного движения. В результате чего в местном отделе судебных приставов в отношении него были возбуждены 39 исполнительных производств о взыскании штрафов на общую сумму 25 800 рублей.

Зная о необходимости оплаты долга, мужчина не предпринимал никаких мер для его погашения. Судебным приставом-исполнителем были сделаны запросы в кредитные организации и регистрирующие органы с целью проверки имущественного положения должника. Также представитель закона установил номер телефона гражданина, по которому удалось с ним связаться. В ходе телефонного разговора нарушителю были разъяснены последствия неуплаты накопившихся штрафов, после чего он явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объёме.

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