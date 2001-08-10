Областное управление Федеральной службы судебных приставов напоминает о существовании «телефона доверия» и призывает островитян, располагающих сведениями о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц ведомства, незамедлительно сообщать об этом по номеру 8 (4242) 72-29-78.

Как ТИА "Острова" рассказали в УФССП, в своем сообщении обратившемуся необходимо назвать фамилию, имя, отчество, номер домашнего, мобильного или рабочего телефона, а также почтовый адрес. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений работники управления несут персональную ответственность. По каждому обращению проводится проверка, а заявителю в письменном виде направляется обоснованный ответ.

Кроме того, в рабочее время функционирует «автоматический секретарь» по номеру 8 (4242) 50-05-51, на автоответчике которого можно оставить конфиденциальное сообщение по вопросам, касающимся работы службы.

- УФССП России по Сахалинской области призывает местных жителей незамедлительно сообщать о совершенных либо совершаемых преступлениях и иных правонарушениях в сфере исполнительного производства, - отмечают в ведомстве.