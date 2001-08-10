Южносахалинец пытался пройти в суд с клинком

Мужчина пришел на суд с тростью, в которой спрятал клинок. Опасный предмет обнаружили приставы во время осмотра на входе в здание городского суда Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Перед прохождением осмотра с помощью технических средств, судебный пристав предложил мужчине предъявить предметы, которые нельзя проносить в здание. Посетитель прочитал перечень и сказал, что ничего запрещенного у него при себе нет. Когда пристав осматривал опорную трость, с которой пришел мужчина, он обнаружил, что она разбирается. Внутри клюки находилось стальное лезвие в виде клинка.

Приставы передали мужчину полицейским, на него составили протокол. Сейчас материалы передали мировому судье.