Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2019
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14:00, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Южносахалинец пытался пройти в суд с клинком

Южносахалинец пытался пройти в суд с клинком
Мужчина пришел на суд с тростью, в которой спрятал клинок. Опасный предмет обнаружили приставы во время осмотра на входе в здание городского суда Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
 
Перед прохождением осмотра с помощью технических средств, судебный пристав предложил мужчине предъявить предметы, которые нельзя проносить в здание. Посетитель прочитал перечень и сказал, что ничего запрещенного у него при себе нет. Когда пристав осматривал опорную трость, с которой пришел мужчина, он обнаружил, что она разбирается. Внутри клюки находилось стальное лезвие в виде клинка.
 
Приставы передали мужчину полицейским, на него составили протокол. Сейчас материалы передали мировому судье.

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