Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2019
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13:00, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России. В результате проверки базы данных исполнительных производств выяснилось, что в отношении сахалинца были возбуждены 11 исполнительных производств о принудительном взыскании  штрафов на общую сумму 98 500 рублей.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УФССП, зная о необходимости исполнения требований исполнительных документов, мужчина не предпринимал мер для добровольной оплаты задолженности. Официального заработка и денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях должник не имеет.

В итоге, судебным приставом-исполнителем были разъяснены последствия неуплаты накопившихся штрафов, что побудило неплательщика погасить сумму задолженности в полном объеме ради запланированного зарубежного отдыха.

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