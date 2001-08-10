Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России. В результате проверки базы данных исполнительных производств выяснилось, что в отношении сахалинца были возбуждены 11 исполнительных производств о принудительном взыскании штрафов на общую сумму 98 500 рублей.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УФССП, зная о необходимости исполнения требований исполнительных документов, мужчина не предпринимал мер для добровольной оплаты задолженности. Официального заработка и денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях должник не имеет.

В итоге, судебным приставом-исполнителем были разъяснены последствия неуплаты накопившихся штрафов, что побудило неплательщика погасить сумму задолженности в полном объеме ради запланированного зарубежного отдыха.