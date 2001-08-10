Сахалинец нарушил ПДД на триста тысяч рублей

Житель Южно-Сахалинска с марта по октябрь несколько сотен раз нарушил правила дорожного движения в Москве, в результате чего в межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов в отношении него были возбуждены 250 исполнительных производств о принудительном взыскании штрафов на общую сумму 314 400 рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

В рамках проверки имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель установил, что официально гражданин не трудоустроен, денежные средства на его расчетных счетах отсутствуют. Также был совершен выезд по месту регистрации должника. В ходе исполнительных действий стало известно, что должник на данный момент не проживает в Сахалинской области, и тогда представитель закона через его родственников довел информацию о последствиях неуплаты долга в установленный законом срок, в частности в виде ареста имущества должника, находящегося в квартире, а также ограничения его в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством.

В итоге, нежелание столкнуться с подобными мерами побудило неплательщика вспомнить о своих обязательствах и в кратчайшие сроки погасить сумму задолженности в полном объеме.