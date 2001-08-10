Долг за коммунальные услуги едва не сорвал южносахалинцу отдых за рубежом
Оплатить 115 тысяч рублей за коммунальные услуги сахалинца побудил риск сорвать поездку за рубеж. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ФССП.
Как отметили в ведомстве, в отделе судебных приставов по Южно-Сахалинску №2 было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, обязанного выплатить в пользу АО «Сахалинская коммунальная компания» 115 000 рублей. Но островитянин не торопился с оплатой.
Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, мужчина позвонил в отдел судебных приставов для получения разъяснений. В ходе беседы судебный пристав-исполнитель предупредил неплательщика о всех последствиях неуплаты долга, в том числе об аресте имущества и о временном ограничении на выезд за пределы России.
Как оказалось, у гражданина была запланирована поездка за границу, в связи с чем ему ничего не оставалось, как погасить всю сумму задолженности, что он и сделал буквально на следующий день.
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