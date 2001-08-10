Сахалинец, не желая отдавать имущество, ударил судебного пристава

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Анивского района. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УФССП, в день совершения преступления должник находился у себя в квартире в присутствии двух сотрудников отдела судебных приставов и понятых. Будучи несогласным с действиями представителей власти, заключавшимися в наложении ареста на имущество, должник с целью их оскорбления неоднократно нецензурно высказался. После этого он ударил кулаками пристава в грудь.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела, а после обернулось судом.

В итоге Анивский городской суд признал гражданина виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.