Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2019
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12:30, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинец, не желая отдавать имущество, ударил судебного пристава

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Анивского района. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УФССП, в день совершения преступления должник находился у себя в квартире в присутствии двух сотрудников отдела судебных приставов и понятых. Будучи несогласным с действиями представителей власти, заключавшимися в наложении ареста на имущество, должник с целью их оскорбления неоднократно нецензурно высказался. После этого он ударил кулаками пристава в грудь.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела, а после обернулось судом.

В итоге Анивский городской суд признал гражданина виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.

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