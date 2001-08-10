День открытых дверей пройдет в сахалинском управлении ФССП

В рамках международного дня оказания правовой помощи детям 25 ноября в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов состоится «День открытых дверей». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

В этот день любой гражданин может обратиться в отдел судебных приставов по месту жительства и получить консультацию по вопросам, связанным с взысканием алиментных платежей, предоставлением социальных гарантий детям-сиротам и детям, остававшимся без попечения родителей, а также иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей при исполнении судебных актов.

Мероприятие пройдет во всех структурных подразделениях и в аппарате Управления с 14.00 до 17.00 часов. Узнать адреса, по которым располагаются отделы судебных приставов, а также номера контактных телефонов можно на официальном сайте ведомства в разделе «Телефонный справочник работников ФССП России».

- Вход в здания управления и структурных подразделений осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации, - отмечают в УФССП.