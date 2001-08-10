Заместитель главного судебного пристава области проконсультирует корсаковцев

В следующую среду, 27 ноября, в отделе судебных приставов по Корсаковскому району состоится выездной прием граждан. Его проведет заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава области Елена Чупракова.

Жители Корсаковского района смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности службы судебных приставов. сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Прием граждан пройдет с 11.00 до 13.00 по адресу: ул. Флотская, 15. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42435) 4-08-32, 2-28-82.