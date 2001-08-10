Жителей Макарова проконсультируют по вопросам УФССП

В предстоящий четверг, 28 ноября, в Макарове пройдет прием граждан. Его проведет руководитель сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава области Иван Крашкин. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 по адресу: ул. Коммунистическая, 6. Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (42454) 4-23-94.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП в разделе «Интернет-приемная».