Судебные приставы пытались изъять машину у сахалинца, но она не запустилась

Осознав, чем может обернуться уклонение от уплаты алиментов, сахалинец в кратчайшие сроки погасил задолженность в размере более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное управление УФССП.

Мужчина обязан ежемесячно выплачивать ¼ часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако никаких мер для погашения задолженности не предпринимал, решение суда исполнял нерегулярно.

Согласно сведениям ГИБДД за гражданином зарегистрировано транспортное средство, в отношении которого судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста. Изъять имущество не представилось возможным, как двигатель автомобиля не заводился, в связи с чем должнику было предъявлено требование устранить неполадки для последующего его изъятия. На следующий день мужчина явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме.

Применение мер принудительного характера оказали должное воздействие на сахалинца, также в связи с его официальным трудоустройством, судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об удержании алиментов из заработной платы.