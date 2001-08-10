Алиментщику из Поронайска придется отработать долг перед ребенком

Житель Поронайского района, уклоняющийся от выплаты алиментных платежей, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Мужчина обязан выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, но добровольно решение суда не исполнял и на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся.

Проверка имущественного положения показала, что официально гражданин не трудоустроен и имущества, зарегистрированного на праве собственности, не имеет. Более того, оказалось, что по адресу, указанному в исполнительном документе, он не проживает, ввиду чего был объявлен в розыск.

Благодаря проведенным разыскным мероприятиям фактическое местонахождение сахалинца было установлено.

В итоге, в связи с отсутствием уважительных причин неуплаты алиментов свыше двух месяцев, в отношении неплательщика составлен протокол об административном правонарушении предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который суд назначил гражданину наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если должник не одумается и не предпримет мер к надлежащей выплате алиментов, его ожидает уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.