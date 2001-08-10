Больше 500 тысяч рублей задолжала сахалинка своим детям

Жительница Долинского района решением суда обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов дохода. Однако выплачивать образовавшуюся задолженность в размере более 530 тысяч рублей женщина не торопилась, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счетах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество сахалинка не имеет. Мер к трудоустройству гражданка не предпринимает.

В итоге, за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев в отношении матери судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал её виновной и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Если отбывание назначенного наказания не пробудит в женщине материнские чувства, ей грозит уголовная ответственность.