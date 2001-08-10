Сахалинец задолжал за кредит больше 300 тысяч рублей
Жителю Южно-Сахалинска, чтобы вернуть возможность полноценно пользоваться своим банковским счетом, пришлось исполнить свои финансовые обязательства перед кредитной организацией.
Как ТИА "Острова" сообщили в региональном УФССП, за неуплату кредитных платежей в местном отделе судебных приставов в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании кредитных платежей. Сахалинец своевременно не исполнил условия кредитного договора, в результате чего сумма задолженности составила более 310 тысяч рублей.
В результате проверки его имущественного положения было установлено, что в одном из банков гражданин имеет счет, на который судебный пристав наложил арест. Применение такой принудительной меры подействовало на должника, так как он незамедлительно связался с судебным приставом-исполнителем и в ходе телефонного разговора просил отменить арест. Представитель власти дал разъяснение, что отмена вынесенного постановления возможна только после погашения задолженности в полном размере. Мужчине ничего не оставалось, как полностью погасить долг перед кредитной организацией в полном объеме.
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