Сахалинец отработает неоплаченный штраф за пьяную езду

Жителю Ногликского района назначено 20 часов обязательных работ за неуплату административного штрафа в установленный законом срок, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина лишен водительских прав и оштрафован судом по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на сумму 30 тысяч рублей. Зная о необходимости оплаты административного штрафа в 60-дневный срок, сахалинец проигнорировал решение суда.

В связи с этим, в отделе судебных приставов по Ногликскому району было возбуждено соответствующее исполнительное производство, и за уклонение от исполнения административного наказания представителем закона в отношении неплательщика составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать нарушителя виновным и назначить ему наказание в виде отбывания 20 часов обязательных работ. При этом данная мера не освобождает должника от оплаты штрафа.