Почти 18 тысяч островитян рискуют не выехать за границу на новогодние праздники

Одной из мер принудительного исполнения, применяемой судебными приставами, является ограничение права выезда должника за пределы России. Это лишает должников свободы передвижения, чем доставляет особое неудобство в период отпусков и праздников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ФССП.

Так, за с начала года ведомством было вынесено 30472 постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Общая сумма взыскания составила свыше 6,7 млрд рублей, в том числе 5909 постановлений в отношении должников по алиментным обязательствам. Сейчас в «списке невыездных» находится 17876 сахалинцев.

Хоть процедура снятия ограничения была доработана и ускорена в 2019 году, она не моментальна. В связи с этим региональное УФССП призывает островитян, планирующих отпуск за границей, заблаговременно уточнять информацию о возбужденных в отношении них исполнительных производствах на сайте ведомства, в мобильном приложении, либо на приеме в отделе судебных приставов.