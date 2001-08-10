Островитян проконсультируют судебные приставы

Сегодня официальный сайт УФССП России по Сахалинской области предоставляет физическим и юридическим лицам максимум возможностей для общения с судебными приставами в форме электронного взаимодействия.

Как отмечают в ведомстве, на портале функционирует сервис «Запись на личный прием». С его помощью любой гражданин может оставить заявку на запись на личный прием к начальникам отделов – старшим судебным приставам районных отделов и судебным приставам-исполнителям.

Кроме того, через сервис «Интернет-приемная» – сахалинцы могут оставить обращение, вопрос или заявление, а затем получить на него ответ удобным способом.

Более подробная информация о порядке предоставления государственных услуг ФССП размещена на сайте службы в разделе «Обращения».