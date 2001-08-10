Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2019
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Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
15:00, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают встретить Новый год без долгов

Встретить Новый год без долгов сахалинцам помогут сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на УФССП.

Так, 20 декабря состоится всероссийская акция «Узнай о своих долгах». В течение дня сотрудники всех структурных подразделений регионального ведоства будут проводить мероприятия, во время которых разъяснят островитянам принципы работы электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

С помощью него любой пользователь интернета может узнать о возбужденных в отношении него или его близких исполнительных производствах, а также оплатить задолженность «одним кликом».

Получить более подробную информацию о работе «Банка данных исполнительных производств», проверить себя на наличие задолженности, а также оплатить ее на месте 20 декабря жители и гости Южно-Сахалинска смогут в мобильных пунктах:

- в торговом центре «Калинка» с 13.00 до 18.00;

- в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» с 13.00 до 18.30;

- в торговом центре «Мега Берёзка» с 14.00 до 18.30;

- в аэропорту Южно-Сахалинска с 09.00 до 11.30;

- на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска с 16.30 до 18.30;

- МИ ФНС № 1 по Сахалинской области с 10.00 до 12.00;

- отделение ПАО «Сбербанк» пр. Мира д. 420 с 10.00 до 12.00;

- отделение ГБУ СО «МФЦ» ул. Ленина д. 4в с 10.00 до 12.00.

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