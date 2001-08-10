За год сахалинская таможня наложила штрафов больше чем на 13 млн рублей

С начала года сахалинские таможенники провели 57 проверок соблюдения актов валютного законодательства в отношении юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. В результате выявлен 61 случай нарушения валютного законодательства. Ведомство возбудило 102 административных дела по фактам нарушения валютного законодательства (в 2018 году - 40 аналогичных дел). Общая сумма наложенных штрафов превышает 13 миллионов рублей, сообщили в региональной таможне.

По результатам проверок возбуждено 102 дела об административных правонарушениях. Сумма нарушений по фактам осуществления незаконных валютных операций и невыполнения в установленный срок обязанности по получению денежных средств за переданные нерезидентам товары, а также по возврату в Россию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенный товар (чч. 1, 4, 5 ст. 15.25 КоАП РФ), составила 46,6 миллиона рублей.

Основными предметами правонарушений по делам стали: судовое оборудование, строительные материалы, запчасти, хозтовары. Нарушения выявлены по контрактам, которые сахалинские организации заключали с китайскими и южнокорейскими партнерами.