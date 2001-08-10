Сахалинец отработает 20 часов на благо общества

Безответственность сахалинца по отношению к оплате административного штрафа обернулась неприятными последствиями. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Житель Ногликского района за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, но в 60-дневный срок его не оплатил. В результате чего, в местном отделе судебных приставов в отношении него возбуждено исполнительное производство, что в дальнейшем привело к составлению протокола.

Рассмотрев материал, суд постановил признать гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Помимо этого, с целью проверки имущественного положения мужчины, судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту жительства должника, где был произведен арест имущества на сумму, соразмерную задолженности. Также, гражданину придется заплатить еще и исполнительский сбор за несвоевременное принятие мер к оплате долга после возбуждения исполнительного производства.