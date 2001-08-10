На Курилах капитанов пяти судов оштрафовали почти на 6,5 млн рублей

Южно-Курильский районный суд признал капитанов пяти японских судов («Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55») виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ – «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Как сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, предметом административного правонарушения явились 7,5 тонн незаконно добытых в районе Курильской гряды водных биологических ресурсов.

Капитанов оштрафовали на общую сумму 6 434 520 рублей.

Арест, наложенный на суда 18 декабря текущего года, отменен. После оплаты штрафов в полном объеме, японские суда покинули морской терминал Южно-Курильск.