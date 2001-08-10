Десять суток ареста дали злостному алиментщику из Тымовского
Сахалинец, уклоняющийся от выплаты алиментных платежей, привлечен к административному аресту на 10 суток. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
Житель Тымовского района решением суда обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов дохода. Однако выплачивать образовавшуюся задолженность в размере более 980 тыс. рублей мужчина не торопился.
Проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счетах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество сахалинец не имеет. Мер к трудоустройству гражданин не предпринимает.
В итоге, за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев в отношении отца судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.
Если отбывание назначенного наказания не пробудит в мужчине отцовские чувства, ему грозит уголовная ответственность.
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