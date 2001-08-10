Десять суток ареста дали злостному алиментщику из Тымовского

Сахалинец, уклоняющийся от выплаты алиментных платежей, привлечен к административному аресту на 10 суток. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Житель Тымовского района решением суда обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов дохода. Однако выплачивать образовавшуюся задолженность в размере более 980 тыс. рублей мужчина не торопился.

Проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счетах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество сахалинец не имеет. Мер к трудоустройству гражданин не предпринимает.

В итоге, за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев в отношении отца судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

Если отбывание назначенного наказания не пробудит в мужчине отцовские чувства, ему грозит уголовная ответственность.