Южносахалинец оплатил кредит, чтобы не лишиться имущества

Житель областного центра оплатил задолженность по кредиту лишь после ареста его имущества. Об этом сообщает региональное УФССП.

В отделе судебных приставов по Южно-Сахалинску №1 было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который, оформив кредитный договор на сумму более 80 тысяч рублей, не выполнил его условия и задолжал, тем самым, в пользу кредитной организации.

Будучи уведомленным о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, сахалинец в добровольном порядке оплату долга не произвёл и на прием в отдел судебных приставов не явился.

В связи с этим, выехав по месту жительства должника с целью проверки его имущественного положения, представитель закона произвел арест имущества, которое было оставлено на ответственное хранение владельцу с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам. Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику его законное право самостоятельно реализовать арестованное имущество.

Осознав, что несвоевременная оплата долга грозит не только риском лишиться имущества, но и дополнительными затратами, должник оплатил задолженность в полном объёме в кратчайшие сроки включая исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.