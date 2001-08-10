Южносахалинец оплатил кредит, чтобы не лишиться имущества
Житель областного центра оплатил задолженность по кредиту лишь после ареста его имущества. Об этом сообщает региональное УФССП.
В отделе судебных приставов по Южно-Сахалинску №1 было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который, оформив кредитный договор на сумму более 80 тысяч рублей, не выполнил его условия и задолжал, тем самым, в пользу кредитной организации.
Будучи уведомленным о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, сахалинец в добровольном порядке оплату долга не произвёл и на прием в отдел судебных приставов не явился.
В связи с этим, выехав по месту жительства должника с целью проверки его имущественного положения, представитель закона произвел арест имущества, которое было оставлено на ответственное хранение владельцу с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам. Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику его законное право самостоятельно реализовать арестованное имущество.
Осознав, что несвоевременная оплата долга грозит не только риском лишиться имущества, но и дополнительными затратами, должник оплатил задолженность в полном объёме в кратчайшие сроки включая исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 10:00 20 Декабря Ещё один «Кванториум» открыли в Южно-Сахалинске
- 10:20 20 Декабря Островитян научат делать эскизы театральных костюмов
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?