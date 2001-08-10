Арест банковского счета напомнил сахалинцу о своём ребёнке

Житель Поронайского района оплатил задолженность по алиментам, чтобы вернуть право распоряжаться банковским счетом. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 части своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако решение суда исполнял нерегулярно и не в полном объеме, что привело к образованию у него задолженности более 87 000 рублей.

Так как добровольно сахалинец долг по алиментам не погашал, судебный пристав-исполнитель сделал соответствующие запросы с целью проверки имущественного положения. Согласно полученных ответов стало известно, что алиментщик имеет расчетный счет в кредитной организации. В связи с этим, сотрудник ведомства вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счете неплательщика.

Эта мера побудила должника явиться в отдел судебных приставов с требованием отменить постановление, но осознав, что это невозможно до погашения задолженности, он в течение нескольких дней оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.