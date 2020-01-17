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15:37, 17.01.20 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинка пыталась незаконно вывезти в Японию почти 1,4 млн иен

Сахалинка пыталась незаконно вывезти в Японию почти 1,4 млн иен

Более 45 килограммов витаминов и других японских товаров, 1,4 миллиона японских иен и 580 сигарет выявили сахалинские таможенники у пассажиров в аэропорту. Во всех случаях нарушители – россияне, жители Южно-Сахалинска.

Как рассказали в региональной таможне, предпринимательница привезла из Японии в багаже более 45 кг различных японских товаров для реализации на Сахалине. Это витамины в ассортименте, подгузники, сладости, одежда. На этом же рейсе в багаже другого пассажира таможенники обнаружили 580 сигарет, что превышает допустимую норму беспошлинного ввоза  более чем в два раза (200 штук).

Жительница острова, вылетающая этим же самолетом в Саппоро (Япония), не задекларировала 1,380 млн иен, что составляет более 12,5 тысячи долларов США. Декларированию подлежит любая валюта в общей сумме от 10 тысяч долларов США.

Возбуждены административные дела. Товары народного потребления, а также валюта и сигареты в части превышения изъяты. Проводится расследование.

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