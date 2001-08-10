Смирныховец оплатил долги за кредит, чтобы уехать из России

Чтобы выехать за пределы России, жителю Смирныховского района пришлось погасить задолженность перед кредитной организацией.

Как рассказали в региональном УФССП, за неуплату кредитных платежей в местном отделе судебных приставов в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании более 215 тысяч рублей. Однако с исполнением судебного решения в добровольном порядке должник не торопился и избегал общения с представителями власти.

В целях исполнения требований исполнительного документа было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, также постановление о взыскании исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительных документов в сроки, установленные для добровольного исполнения. Поскольку, должнику необходимо было выехать за границу России, он явился в отдел судебных приставов, где ему представителем закона было разъяснено, что отмена вынесенного постановления возможна только после погашения задолженности в полном размере. Мужчине ничего не оставалось, как полностью погасить долг перед кредитной организацией и оплатить исполнительский сбор.