Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»

Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение иска общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» к СТК «Горный воздух» о запрещении рубок леса на горе Острой для строительства очередного «куста» горнолыжных трасс и канатной дороги. Требования истца основаны на экспертных заключениях кандидата биологических наук и сотрудника Сахалинского ботанического сада Виктора Шейко о произрастании в створах трасс и дороги 9 видов редких растений, занесенных в Красные книги России и Сахалинской области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на "Эковахту Сахалина".



- СТК «Горный воздух» представил на заседании свои возражения на иск и ряд документов. Представитель ответчика сообщил, что все работы на горе Острая приостановлены еще 27 ноября 2018 года в связи с необходимостью проведения лесоустроительных работ на лесном участке для последующего определения плана и профиля канатной дороги. Госконтракт, выигранный ООО «Доппельмайр Раша» на разработку проектно-сметной документации канатной дороги «Острая-Север», находится в стадии расторжения. В целом, ответчик не согласен с тем, что в местах произрастания краснокнижных видов необходимо запрещать какую-либо деятельность и подвергает сомнению то, что рубка лесных насаждений под объекты «Горного воздуха» причинит вред окружающей среде.



Представители «Эковахты Сахалина» указали на тот факт, что строительство горнолыжных трасс и подъемника на горе Острая, в долине реки Марковка (верхнее течение реки Хомутовка) угрожает уничтожением крупнейшему в России местообитанию долгонога крылатосемянного - более 50 000 экземплярам этого редкого вида. Эта ситуация сложилась потому, что зона дальнейшей застройки «Горного воздуха» запроектирована без учета мнения специалистов, в местности с чрезвычайно высокой встречаемостью редких реликтовых растений из Красной книги России. Места их массового произрастания оказываются в зоне поражения строительства горнолыжных трасс и канатного подъёмника при любых возможных маршрутах прокладки их трасс через данную местность, - отмечают общественники.



Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, привлеченное третьим лицом, в суд представителя не направило и отзыв на иск не предоставило. По ходатайству истцов суд истребовал у «Горного воздуха» и Минлесхоза дополнительные документы и назначил рассмотрение иска по существу на 21 февраля.



Напоминаем, петицию в защиту природы горы Острой и Майорского хребта от уничтожения можно подписать по ссылке http://chng.it/JXpLGkPkwt Следите за новостями на страницах волонтеров «Эковахты» на Facebook и Instagram.