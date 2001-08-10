Тихоокеанское
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12:28, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Южносахалинец оплатил долг по налогам, чтобы не лишиться автомобиля

В отделе судебных приставов по Южно-Сахалинску №1 на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании более 97 000 рублей налогов и сборов. Зная о последствиях неисполнения своих обязательств, мужчина не торопился добровольно погашать задолженность.

Как сообщили в региональном УФССП, в ходе проверки имущественного положения у должника выявлено наличие двух автотранспортных средств, в отношении которых представитель закона вынес постановление о запрете на регистрационные действия.

В итоге, эта мера побудила неплательщика явиться в отдел судебных приставов с целью отменить ограничение, но судебный пристав-исполнитель разъяснил, что это невозможно без погашения задолженности, а также выдал требование о предоставлении транспортных средств для ареста. После этого сахалинец незамедлительно погасил налоговый долг в полном объёме.

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