Тихоокеанское
информационное агентство
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14:13, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Алиментщика из Тымовского района наказали обязательными работами

Житель Тымовского района, уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание своего ребёнка, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетней дочери, умышленно не исполнял возложенные на него судом обязательства. Должник официально нигде не работает, доходы скрывает, имущества на праве собственности не имеет и всячески избегает общения с судебными приставами.

В результате, за неуплату алиментов без уважительных причин свыше двух месяцев в отношении сахалинца составлен протокол. Рассмотрев материалы дела, суд признал сахалинца виновным и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.

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