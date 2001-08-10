Алиментщика из Тымовского района наказали обязательными работами

Житель Тымовского района, уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание своего ребёнка, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетней дочери, умышленно не исполнял возложенные на него судом обязательства. Должник официально нигде не работает, доходы скрывает, имущества на праве собственности не имеет и всячески избегает общения с судебными приставами.

В результате, за неуплату алиментов без уважительных причин свыше двух месяцев в отношении сахалинца составлен протокол. Рассмотрев материалы дела, суд признал сахалинца виновным и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.