Сахалинцы могут записаться на прием к судебным приставам «онлайн»

Официальный сайт регионального управления Федеральной службы судебных приставов предоставляет физическим и юридическим лицам максимум возможностей для общения с судебными приставами в форме электронного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На официальном сайте УФССП функционирует сервис «Запись на личный прием». С его помощью любой гражданин может оставить заявку на запись на личный прием к начальникам отделов – старшим судебным приставам районных отделов и судебным приставам-исполнителям.

Кроме того, через сервис «Интернет-приемная» сахалинцы могут оставить обращение, вопрос или заявление, а затем получить на него ответ удобным способом.

Более подробная информация размещена на официальном сайте службы в разделе «Обращения».