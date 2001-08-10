Сахалинцы могут записаться на прием к судебным приставам «онлайн»
Официальный сайт регионального управления Федеральной службы судебных приставов предоставляет физическим и юридическим лицам максимум возможностей для общения с судебными приставами в форме электронного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На официальном сайте УФССП функционирует сервис «Запись на личный прием». С его помощью любой гражданин может оставить заявку на запись на личный прием к начальникам отделов – старшим судебным приставам районных отделов и судебным приставам-исполнителям.
Кроме того, через сервис «Интернет-приемная» сахалинцы могут оставить обращение, вопрос или заявление, а затем получить на него ответ удобным способом.
Более подробная информация размещена на официальном сайте службы в разделе «Обращения».
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