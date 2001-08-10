Сахалинке дали условный срок за присвоение около двух млн рублей
Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы Новотроицкого. Ее признали виновной в хищении имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.
Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд установил, что подсудимая работала в отделении почтовой связи в Аниве. Она занимала должность оператора первого класса транзитной кассы. С 5 апреля по 17 августа 2019 года девушка умышленно присваивала вверенные ей деньги, принадлежащие «Почте России». В общей сложности она похитила 1 936 576 рублей.
Суд приговорил сахалинку к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.
«Одновременно суд удовлетворил гражданский иск ФГУП «Почта России», и с учетом частичного возмещения ущерба взыскал с подсудимой 1 927 576 рублей», - отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
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