Виновника смертельного ДТП осудят в Смирныховском районе
Смирныховские следователи закончили производство по уголовному делу в отношении жителя села Новиково. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, установлено, что 27 ноября 2018 года в 17:30 минут 47-летний обвиняемый, управляя автомобилем MAN с полуприцепом, двигался с юга на север по дороге «Южно-Сахалинск-Оха».
"Водитель не учел особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия и совершил занос полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения", - отметили в ведомстве.
Произошло столкновение со среднетоннажным грузовым автомобилем ISUZU FORWARD, двигающемся во встречном направлении.
В результате ДТП 24-летний пассажир грузового автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга и внутримозговым кровоизлиянием, кровоподтек в лобно-теменной области и ссадины на лице. Это квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в суд.
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