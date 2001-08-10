Сахалинцу придется отработать неоплаченный штраф

За уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы сахалинец в качестве основного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, назначили штраф в размере 15 000 рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Будучи уведомленным о возбуждении исполнительного производства и последствиях неисполнения приговора суда, в установленный законом срок островитянин оплату штрафа не произвёл.

В связи с этим, судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене данного вида наказания на более строгое. Рассмотрев его, суд постановил заменить должнику 160 часов обязательных работ.