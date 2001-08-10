Сахалинцу придется отработать неоплаченный штраф
За уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы сахалинец в качестве основного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, назначили штраф в размере 15 000 рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.
Будучи уведомленным о возбуждении исполнительного производства и последствиях неисполнения приговора суда, в установленный законом срок островитянин оплату штрафа не произвёл.
В связи с этим, судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене данного вида наказания на более строгое. Рассмотрев его, суд постановил заменить должнику 160 часов обязательных работ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
16:16 31 Января Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год
- 15:58 31 Января Новые теплоходы для сообщения Сахалина и Курил готовы на треть
- 11:20 31 Января Островные спасатели будут эвакуировать рыбаков без их снаряжения
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 11:40 Вчера Южносахалинцы могут начать проходить диспансеризацию дома
- 12:51 5 Февраля Представители десяти стран поучаствуют в паралимпийском этапе Кубка мира на Сахалине
- 11:11 5 Февраля Валерий Лимаренко предложил тайским властям вложиться в сахалинские проекты
- 11:15 4 Февраля Систему автоматизированного учета снега ввели в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?