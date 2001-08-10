Электромеханика, по вине которого пострадал его коллега, осудят на Сахалине

Дальневосточное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении электромеханика департамента эксплуатации АО «Корсаковский морской торговый порт». Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает Дальневосточное СУТ СК России.

По материалам следствия, в августе 2019 года на причале порта бригадой электромонтеров под руководством обвиняемого проводились работы по закреплению редуктора портального крана к погрузчику. Чтобы закончить работу быстрее, бригадир привлек к выполнению погрузочно-разгрузочных работ электромонтера, не прошедшего обучения и не имеющего необходимых навыков и опыта. Во время погрузки рабочий оказался в опасной зоне и оказался зажат накренившимся редуктором массой 4,2 тонны. В итоге потерпевший получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная совокупность доказательств. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, оно направлено в суд.