Алиментщик из Долинска едва не лишился машины из-за долгов
Благодаря межведомственному взаимодействию между долинскими судебными приставами и сотрудниками ОГИБДД местный житель оплатил долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако, зная о последствиях неисполнения решения суда, алименты платил не регулярно и от судебных приставов скрывался. В результате задолженность по алиментам составила более 90 тысяч рублей.
- Проверка имущественного положения должника показала отсутствие у него официального трудоустройства и денег на его счетах в кредитных организациях. Однако в собственности сахалинца оказалось транспортное средство, в отношении которого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий. В дальнейшем гражданин, передвигаясь на своем авто, был остановлен сотрудниками ОГИБДД для проверки документов, после которой выяснилось, что на транспорте мужчины действует запрет, о чем было сообщено в местный отдел судебных приставов. Тогда судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал для ареста машины, - рассказали в ведомстве.
В итоге родитель, осознав к каким последствиям привело уклонение от уплаты алиментов и не желая в дальнейшем столкнуться с административной и уголовной ответственностью, погасил задолженность в полном объёме.
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