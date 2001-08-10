Алиментщик из Долинска едва не лишился машины из-за долгов

Благодаря межведомственному взаимодействию между долинскими судебными приставами и сотрудниками ОГИБДД местный житель оплатил долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако, зная о последствиях неисполнения решения суда, алименты платил не регулярно и от судебных приставов скрывался. В результате задолженность по алиментам составила более 90 тысяч рублей.

- Проверка имущественного положения должника показала отсутствие у него официального трудоустройства и денег на его счетах в кредитных организациях. Однако в собственности сахалинца оказалось транспортное средство, в отношении которого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий. В дальнейшем гражданин, передвигаясь на своем авто, был остановлен сотрудниками ОГИБДД для проверки документов, после которой выяснилось, что на транспорте мужчины действует запрет, о чем было сообщено в местный отдел судебных приставов. Тогда судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал для ареста машины, - рассказали в ведомстве.

В итоге родитель, осознав к каким последствиям привело уклонение от уплаты алиментов и не желая в дальнейшем столкнуться с административной и уголовной ответственностью, погасил задолженность в полном объёме.