Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2020
Сегодня 18:26
63,95|69,77|54,18
Лавинную опасность прогнозируют в четырех сахалинских районах
15:38, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Алиментщик из Долинска едва не лишился машины из-за долгов

Благодаря межведомственному взаимодействию между долинскими судебными приставами и сотрудниками ОГИБДД местный житель оплатил долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако, зная о последствиях неисполнения решения суда, алименты платил не регулярно и от судебных приставов скрывался. В результате задолженность по алиментам составила более 90 тысяч рублей.

- Проверка имущественного положения должника показала отсутствие у него официального трудоустройства и денег на его счетах в кредитных организациях. Однако в собственности сахалинца оказалось транспортное средство, в отношении которого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий. В дальнейшем гражданин, передвигаясь на своем авто, был остановлен сотрудниками ОГИБДД для проверки документов, после которой выяснилось, что на транспорте мужчины действует запрет, о чем было сообщено в местный отдел судебных приставов. Тогда судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал для ареста машины, - рассказали в ведомстве.

В итоге родитель, осознав к каким последствиям привело уклонение от уплаты алиментов и не желая в дальнейшем столкнуться с административной и уголовной ответственностью, погасил задолженность в полном объёме.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?